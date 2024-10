Explosion am Alexanderplatz: Bei dieser neuen Attraktion musst du schnell handeln!

3,2,1…Peng! Wer in erspielter Zeit die Bombe nicht entschärfen kann, wird von oben bis unten mit Farbe attackiert. © A.Nielsen/Squad Berlin

Unweit vom Alexanderplatz wurde eine Bombe gefunden, die kurz vor dem Explodieren ist. Wer das gefährliche Ding entschärfen kann? Du und Dein Team!

Glücklicherweise handelte es sich nicht um eine echte Bombe, sondern "nur" um eine Farbbombe, wie Miranda Vandeni, Macherin der "Squad", vorab ausführlich erklärte.

Danach hieß es: genügend Zeit für die Entschärfung sammeln! Hierbei durchlief das Team der TAG24-Redaktion als "Kult-Editors" innerhalb von 60 Minuten vier Räume.

Im ersten Raum warteten verschiedene Geräusche. Diese müssen sich in verschiedenen Kombinationen gemerkt und auf unterschiedlichen Tastenkombinationen wiedergeben werden. Nach zehn Minuten war das erste Spiel beendet und viele Sekunden gewonnen.

Im zweiten Raum wurde es sportlich. Es gab einen Laser-Parcours, über den hinweg und unten durch geklettert werden musste. Auch dort hieß es: Zehn Minuten Zeit und so viele Sekunden, wie möglich erspielen. Wie Tom Cruise in "Mission: Impossible" muss sich an den roten Strahlen vorbeigeschlängelt werden.

Darauf folgte ein Geschicklichkeitsspiel, bei dem klare Kommunikation und Teamwork gefragt waren. Im vierten Raum konnten zum letzten Mal Sekunden für die Bombenentschärfung gesammelt werden - und das mit schnellen Bewegungen. Hierbei durfte sich nur über gelbe Kacheln bewegt und bei roten ausgewichen werden. Dabei sei gesagt: Mann kommt ordentlich ins Schwitzen!