17.06.2025 07:09 5.716 36 Transporter abgefackelt: Brandstifter schlagen wieder zu!

In der Nacht zu Dienstag sind in Berlin gleich in zwei Bezirken erneut Transporter in Rauch aufgegangen.

Von Thorsten Meiritz

Alles in Kürze 36 Transporter in Berlin abgefackelt

Brände in Lichtenberg und Neukölln gleichzeitig ausgebrochen

Niemand verletzt, aber hoher Sachschaden

Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Vorfall könnte politisch motiviert sein Mehr anzeigen Am Einsatzort in Berlin-Britz brennen mehrere Amazon-Transporter lichterloh. © Berliner Feuerwehr Wie die Feuerwehr mitteilte, sollen dieses Mal insgesamt 36 (!) Fahrzeuge in Lichtenberg und Neukölln abgefackelt sein und das nahezu zeitgleich, was auf einen koordinierten Brandanschlag hinzudeuten scheint. Verletzt wurde dabei niemand. Gegen 2.56 Uhr wurden die Brandbekämpfer demnach zunächst in die Buchberger Straße im Bezirk Lichtenberg gerufen. Hier brannten auf dem Parkplatz eines Telekom-Geländes 17 Transporter. Da das Feuer an mehreren Stellen gleichzeitig ausgebrochen war, wurde umgehend Verstärkung angefordert. Insgesamt waren 51 Kräfte für gut eine Stunde vor Ort im Einsatz, bis die Flammen gelöscht werden konnten. Berlin Feuerwehreinsatz Wohnungsbrand in Reinickendorf: Neun Menschen verletzt, auch Kinder betroffen Nur drei Minuten nach der Meldung des ersten Brandes ging beim Notruf der zweite Alarm ein. Die Feuerwehrleute mussten nun in den Ortsteil Britz ausrücken. In Lichtenberg stehen 17 Kleintransporter auf einem Gelände der Telekom in Flammen. © Michael Ukas/dpa Telekom und Amazon als Ziele: Handelt es sich um politisch motivierte Straftaten? In der vergangenen Woche sind bei einem Brand nordwestlich von Berlin insgesamt 22 Transporter beschädigt worden. © Julian Stähle Nach Angaben eines Feuerwehrsprechers gingen dort auf einem Parkplatz im Koppelweg insgesamt 19 Amazon-Transporter in Flammen auf. Erneut waren die Brände an mehreren Stellen gleichzeitig ausgebrochen. Auch hier benötigten die insgesamt 40 Einsatzkräfte etwa eine Stunde, um das Feuer unter Kontrolle zu bringen. In beiden Fällen hat ein Brandkommissariat der Polizei die Ermittlungen zur Ursache der Brände aufgenommen. Die Art der Angriffsziele dürfte auch noch den Polizeilichen Staatsschutz auf den Plan rufen, der im Fall von politisch motivierten Straftaten ermittelt. Zur Schadenshöhe lagen zunächst keine Informationen vor. Vor genau einer Woche kam es in Schönwalde-Glien, nordwestlich von Berlin zu einer ähnlich gelagerten Straftat. Hier wurden bei einem Brand insgesamt 22 Transporter beschädigt. Berlin Feuerwehreinsatz Drama am Pfingstmontag: Feuerwehr rettet Pferd aus Schlamm-Grube Die Polizei schätzte den entstandenen Sachschaden in der Vorwoche auf rund 800.000 Euro ein und ging auch in diesem Fall von Brandstiftung aus.

Titelfoto: Michael Ukas/dpa