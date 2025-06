10.06.2025 12:07 3.712 Brandstiftung in Schönwalde? Polizei prüft politisches Motiv

Von Thorsten Meiritz

Schönwalde-Glien (Havelland) - In der Nacht zu Dienstag ist in Schönwalde-Glien, nordwestlich von Berlin, ein Großbrand ausgebrochen. Alles in Kürze Großbrand in Schönwalde-Glien: 14 Transporter abgefackelt

Brand in Gewerbegebiet Erlenbruch, nordwestlich von Berlin

22 Transporter beschädigt, 14 davon ausbrannt

Transporter waren für Amazon und Deutsche Post im Einsatz

Polizei vermutet Brandstiftung mit politischer Motivation Mehr anzeigen Der Feuerschein und die Rauchwolke sind weithin sichtbar gewesen. © Julian Stähle Die Ermittler gehen nach ersten Erkenntnissen von Brandstiftung aus und überprüfen in diesem Zusammenhang auch ein politisches Motiv, wie die Polizeidirektion West mitteilte. Ein Bekennerschreiben, wie nach dem Brandanschlag auf eine Transporter-Flotte von Amazon im Mai 2024, lag der Behörde zunächst nicht vor. Zudem sollen die Fahrzeuge auch nicht für den Versandhändler im Einsatz gewesen sein, wie ein Amazon-Sprecher TAG24 bestätigte. Nach Angaben eines Feuerwehrsprechers hatte ein Anwohner gegen 23.20 Uhr den Brand im Gewerbegebiet Erlenbruch bemerkt und den Notruf gewählt. Feuerwehreinsätze Straßensperrung nach Küchenbrand im Erzgebirge Demnach war bereits auf der Anfahrt eine riesige Rauchwolke weithin sichtbar, sodass umgehend Verstärkung angefordert wurde. Beim Eintreffen stellte sich jedoch heraus, dass es sich nicht um einen Gebäudebrand handelte. Vielmehr war ein Transporter in Brand geraten, teilte ein Sprecher der Polizei mit. Durch die engen Abstände griffen die Flammen dann schnell auf andere geparkte Fahrzeuge über. Die Feuerwehrleute haben die Flammen zunächst mit Wasser gelöscht ... © Julian Stähle ... und anschließend mit Schaum jegliche Glutnester abgedeckt. © 7aktuell.de | P.Neumann Durch das Feuer ist ein Sachschaden von rund 800.000 Euro entstanden Bei dem Brand in dem Gewerbepark sind 14 Fahrzeuge ausgebrannt. © Julian Stähle Insgesamt wurden durch das Feuer 22 Transporter beschädigt, wobei 14 davon ausbrannten und die übrigen durch die starke Hitzeentwicklung in Mitleidenschaft gezogen wurden. Zudem gingen auch ein Anhänger und ein Baustellen-WC in Flammen auf. Die Löscharbeiten dauerten etwa eineinhalb Stunden an. Zunächst schlugen die Einsatzkräfte die Flammen mit Wasser nieder und setzten anschließend unter Atemschutz noch großflächig Schaum ein, um jegliche Glutnester zu ersticken. Die Freiwilligen Feuerwehren Schönwalde-Glien und Falkensee waren mit insgesamt 46 Kräften vor Ort. Enge Abstände zwischen den Transportern und der späte Zeitpunkt der Meldung hätten die Löscharbeiten erschwert, sodass das Ausbrennen der Fahrzeuge nicht verhindert werden konnte, erklärte der Feuerwehrsprecher. Feuerwehreinsätze Feuerwehr findet Toten in brennendem Wohnhaus: Wer hat etwas gesehen? Die Polizei schätzte den entstandenen Sachschaden auf etwa 800.000 Euro. Ein Brandkommissariat der Kriminalpolizei führt die weiteren Ermittlungen. Erstmeldung von 8.36 Uhr, aktualisiert um 12.07 Uhr.

Titelfoto: Julian Stähle