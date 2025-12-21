Auto überschlägt sich auf Tempelhofer Damm: Fahrer hat Riesenglück

Bei einem spektakulären Unfall in Berlin-Tempelhof hat sich am Sonntagnachmittag ein Auto überschlagen. Der Fahrer kam mit dem Schrecken davon.

Von Christoph Carsten

Nach dem Crash blieb der Wagen auf dem Dach liegen.
© Berliner Feuerwehr

Wie die Feuerwehr mitteilte, waren zwei Autos gegen 15.35 Uhr auf dem Tempelhofer Damm unterwegs, als sie aus noch ungeklärter Ursache ineinander krachten.

Durch die Wucht der Kollision überschlug sich einer der Wagen und blieb schließlich auf dem Dach liegen.

Der Fahrer konnte den Angaben nach zum Glück schnell und ohne technische Hilfe aus dem Wrack befreit werden.

Er kam mit leichten Verletzungen davon und wurde vom Rettungsdienst versorgt. Weitere Personen wurden nicht verletzt.

Die Feuerwehr befreite den Mann aus seinem Fahrzeug.
© Berliner Feuerwehr

Mit Unterstützung des Technischen Dienstes und einer Seilwinde richteten Einsatzkräfte den umgestürzten Wagen wieder auf. Danach konnte der Tempelhofer Damm wieder für den Verkehr freigegeben werden. Die Feuerwehr war mit 18 Kräften im Einsatz.

Titelfoto: Berliner Feuerwehr

