Zweifamilienhaus in Spandau in Flammen: Mensch gestorben

Berlin - Feuer-Tragödie in Berlin-Spandau am frühen Donnerstagabend: Bei einem Brand in einem Zweifamilienhaus ist ein Mensch ums Leben gekommen.

Die Feuerwehr rückte zu einem Großeinsatz an. © Julian Stähle

Um 17.53 Uhr schrillte der Alarm: Einsatz für die Feuerwehr in der Fahremundstraße im Ortsteil Wilhelmstadt. Ein Haus brannte lichterloh.

Rettungskräfte untersuchten acht Personen. Sie blieben unverletzt. Für eine weitere kam allerdings jede Hilfe zu spät.

Trotz sofort eingeleiteter Wiederbelebungsmaßnahmen konnte nach Angaben der Feuerwehr nur noch der Tod festgestellt werden.