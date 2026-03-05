Zweifamilienhaus in Spandau in Flammen: Mensch gestorben
Berlin - Feuer-Tragödie in Berlin-Spandau am frühen Donnerstagabend: Bei einem Brand in einem Zweifamilienhaus ist ein Mensch ums Leben gekommen.
Um 17.53 Uhr schrillte der Alarm: Einsatz für die Feuerwehr in der Fahremundstraße im Ortsteil Wilhelmstadt. Ein Haus brannte lichterloh.
Rettungskräfte untersuchten acht Personen. Sie blieben unverletzt. Für eine weitere kam allerdings jede Hilfe zu spät.
Trotz sofort eingeleiteter Wiederbelebungsmaßnahmen konnte nach Angaben der Feuerwehr nur noch der Tod festgestellt werden.
Die Feuerwehr ist aktuell mit etwa 85 Kräften vor Ort im Einsatz. Zum Alter und Geschlecht der verstorbenen Person ist zur Stunde nichts bekannt. Auch die Brandursache ist noch ungeklärt.
Titelfoto: Julian Stähle