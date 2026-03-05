Zweifamilienhaus in Spandau in Flammen: Mensch gestorben

Feuer-Tragödie in Berlin-Wilhelmstadt (Bezirk Spandau) am frühen Donnerstagabend: Bei einem Brand in einem Zweifamilienhaus ist ein Mensch ums Leben gekommen.

Von Denis Zielke

Berlin - Feuer-Tragödie in Berlin-Spandau am frühen Donnerstagabend: Bei einem Brand in einem Zweifamilienhaus ist ein Mensch ums Leben gekommen.

Die Feuerwehr rückte zu einem Großeinsatz an.
Die Feuerwehr rückte zu einem Großeinsatz an.  © Julian Stähle

Um 17.53 Uhr schrillte der Alarm: Einsatz für die Feuerwehr in der Fahremundstraße im Ortsteil Wilhelmstadt. Ein Haus brannte lichterloh.

Rettungskräfte untersuchten acht Personen. Sie blieben unverletzt. Für eine weitere kam allerdings jede Hilfe zu spät.

Trotz sofort eingeleiteter Wiederbelebungsmaßnahmen konnte nach Angaben der Feuerwehr nur noch der Tod festgestellt werden.

Das Dach des Brandhauses ist sichtbar beschädigt.
Das Dach des Brandhauses ist sichtbar beschädigt.  © Julian Stähle

Die Feuerwehr ist aktuell mit etwa 85 Kräften vor Ort im Einsatz. Zum Alter und Geschlecht der verstorbenen Person ist zur Stunde nichts bekannt. Auch die Brandursache ist noch ungeklärt.

Titelfoto: Julian Stähle

Mehr zum Thema Berlin Feuerwehreinsatz: