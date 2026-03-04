Feuerwehr im Großeinsatz: Balkonfeuer droht, auf Dach überzugreifen

Berlin - Die Berliner Feuerwehr rückte mit einem Großeinsatz am Mittwochnachmittag nach Kreuzberg aus, da ein Feuer auf einem Balkon ausbrach.

50 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren vor Ort. © Berliner Feuerwehr

Der Brand hatte sich bereits auf die Dachkonstruktion ausgebreitet und drohte, noch größeren Schaden anzurichten, wie die Feuerwehr auf X mitteilte.

Glücklicherweise befanden sich keine Personen in der Wohnung. Die Brandbekämpfer konnten deshalb sofort von innen und außen gegen die Flammen vorgehen.

Dank des raschen Eingreifens der Einsatzkräfte konnte ein großflächiger Dachbrand gerade noch verhindert werden.

Das Gebäude wurde nach den Löscharbeiten noch ordentlich belüftet.