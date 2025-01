Wohnwagen brennt in Kreuzberg aus: Mann stirbt in Flammen

Berlin - Tödliches Feuer: Beim Brand eines Wohnwagens in Berlin-Kreuzberg ist in der Nacht zu Freitag ein Mensch gestorben.

Beim Eintreffen der Feuerwehrleute hat der Wohnwagen bereits lichterloh gebrannt. © Berliner Feuerwehr

Wie die Feuerwehr am Morgen mitteilte, konnte eine Notärztin nur noch den Tod der Person feststellen. Nach Polizeiangaben soll es sich dabei um einen Mann handeln.

Demnach wählte eine Augenzeugin gegen 3.58 Uhr den Notruf und meldete das brennende Fahrzeug, das in der Ratiborstraße abgestellt war. Zuvor sei ein lauter Knall zu hören gewesen. Sie gab an, dass sich in dem Campingwagen noch ein Mensch befinden könnte.

Dieser schreckliche Verdacht sollte sich beim Eintreffen der Einsatzkräfte bestätigen. Der Wohnwagen brannte zu diesem Zeitpunkt bereits lichterloh.

Während der Löscharbeiten entdeckten die Feuerwehrleute den Leichnam in den Flammen.