Brand auf Betriebsgelände in Grünau: Abfall brennt auf 200 Quadratmetern

Berlin - Auf einem alten Betriebsgelände in Berlin-Grünau hat es am Sonntagmittag gebrannt. Die Befürchtung einer größeren Gefährdung für die Umwelt bestätigte sich glücklicherweise nicht.

Die Feuerwehr löschte unter schwierigen Bedingungen. © Berliner Feuerwehr

Wie die Berliner Feuerwehr mitteilte, standen auf dem Gelände am Goldammerpfad Abfall und Unrat aus noch ungeklärter Ursache auf rund 200 Quadratmetern in Flammen. Das Feuer griff bereits auf die Vegetation am angrenzenden Bahndamm über.

Die Feuerwehr wurde den Angaben nach gegen 13.20 Uhr zu dem Brand gerufen. Weil zunächst vermutet wurde, dass auf dem Gelände umweltgefährliche Stoffe lagern könnten, rückten zunächst über 100 Kräfte aus. Kurz nach dem Eintreffen konnten die Einsatzkräfte jedoch Entwarnung geben: Es brannten ausschließlich Müll und Unrat, zudem bestand keine Gefahr für Menschen.

Die Feuerwehrleute leiteten umgehend einen umfassenden Löschangriff ein und brachten den Brand schnell unter Kontrolle. Der Bahnverkehr blieb während des Einsatzes unbeeinträchtigt. Verletzt wurde niemand.

Weil vor Ort keine ausreichende Wasserversorgung zur Verfügung stand, wurde das Wasser mit drei Tanklöschfahrzeugen im Pendelverkehr vom Adlergestell zur Einsatzstelle gebracht.