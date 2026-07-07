Wasserrohrbruch in Friedrichshain: Bauarbeiten dauern bis zum Ferienende

Berlin - Ein geplatztes Wasserrohr hat am Dienstagmorgen in Berlin-Friedrichshain für einen größeren Feuerwehreinsatz gesorgt.

Das beschädigte, knapp 100 Jahre alte Rohr liegt rund 1,50 Meter tief unter der Silvio-Meier-Straße. © Andreas Rabenstei/dpa

Gegen 6 Uhr brach nahe der Frankfurter Allee am U-Bahnhof Samariterstraße eine rund 100 Jahre alte Leitung. Die austretenden Wassermassen spülten große Mengen Sand auf Fahrbahn und Gehweg, wie die Feuerwehr mitteilte.

Weil eine Straßenlaterne durch die Unterspülung umzustürzen drohte, wurde sie mithilfe eines Krans gesichert und zur Seite gelegt.

Nach Angaben der Wasserbetriebe liegt das beschädigte Rohr etwa 1,50 Meter tief unter der Silvio-Meier-Straße. Die Wasserzufuhr zur Schadstelle wurde inzwischen abgeschaltet. Anwohner sowie der U-Bahn-Verkehr waren von dem Rohrbruch nicht betroffen.

Für die Reparatur sind umfangreiche Arbeiten nötig. Erneuert werden sollen rund 40 Meter der Leitung an der Frankfurter Allee sowie weitere 15 Meter in der Silvio-Meier-Straße. Die Bauarbeiten könnten sich nach Angaben der Wasserbetriebe über die gesamten Sommerferien hinziehen.