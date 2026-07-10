Auto überschlägt sich nach Crash in Marzahn: Fünf Verletzte

Berlin - Bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Marzahn sind am Freitagmittag fünf Menschen leicht verletzt worden.

Nach dem Crash in Marzahn musste der Wagen am Freitag mit schwerem Gerät wieder aufgerichtet werden. © Feuerwehr Berlin

Wie die Feuerwehr mitteilte, stießen gegen 13.19 Uhr auf der Rhinstraße aus noch ungeklärter Ursache zwei Autos zusammen. Eines der Fahrzeuge überschlug sich in der Folge und blieb auf dem Dach liegen.

In dem Wagen befanden sich zwei Personen, die mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht wurden.

Drei weitere leicht verletzte Menschen wurden noch an der Unfallstelle vom Notarzt untersucht, mussten jedoch nicht ins Krankenhaus.