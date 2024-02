10.02.2024 19:16 Brand im "Spucki": Feuerwehr muss Flammen in Berliner Schwimmbad löschen

Die Feuerwehr musste am Samstagnachmittag zu einem Brand in einem leer stehenden Schwimmbad in den Berliner Bezirk Steglitz-Zehlendorf ausrücken.

Von Thorsten Meiritz

Berlin - Flammen im Sommerbad: Die Feuerwehr musste am Samstagnachmittag zu einem Brand in den Berliner Bezirk Steglitz-Zehlendorf ausrücken. In dem ehemaligen Freibad "Spucki" haben am Samstagnachmittag Teile der Einrichtung gebrannt. © X/Berliner Feuerwehr Am Hindenburgdamm brannte es in einem leer stehenden Schwimmbad, wie die Behörde bei X, vormals Twitter, mitteilte. Demnach fingen im Untergeschoss des liebevoll "Spucki" genannten ehemaligen Freibads Einrichtungsgegenstände Feuer, die mithilfe eines Strahlrohrs gelöscht werden konnten. Menschen wurden bei dem Brand nicht verletzt. Die Brandbekämpfer waren mit insgesamt 44 Kräften am Einsatzort im Ortsteil Lichterfelde. Die Feuerwehr war mit 44 Brandbekämpfern im Einsatz. © X/Berliner Feuerwehr Zur Brandursache lagen zunächst keine näheren Informationen vor.

Titelfoto: X/Berliner Feuerwehr (Bildmontage)