Brand in Berliner Hochhaus: Feuerwehr muss in neuntem Stock löschen

Berlin - Am Samstagmittag musste die Feuerwehr zu einem Hochhausbrand nach Berlin-Kreuzberg ausrücken.

Die Feuerwehr ist schnell vor Ort gewesen und konnte Schlimmeres verhindern. © Berliner Feuerwehr

In einem 15-geschossigen Hochhaus in der Lindenstraße war ein Brand in der neunten Etage ausgebrochen, wie die Behörde mitteilte.

Durch das schnelle Einschreiten der Brandbekämpfer wurde niemand durch das Feuer verletzt. Die Einsatzkräfte machten den Flammen umgehend unter dem Einsatz von Atemschutzgeräten den Gar aus.

Demnach brannten auf einem Treppenabsatz Müll und Gerümpel im Treppenhaus, das durch Türen von den Fluren mit den Wohnungen abgetrennt wird.