Brand in Heizkraftwerk: Feuerwehr im Großeinsatz

Berlin - Im Heizkraftwerk in Wittenau ist am frühen Abend ein Feuer ausgebrochen.

Alles in Kürze

Die Feuerwehr war mit bis zu 86 Einsatzkräften vor Ort. © Berliner Feuerwehr

Auf einem Transportband war Biomasse in Brand geraten, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. In der Spitze seien 86 Einsatzkräfte am Brandort gewesen.

Inzwischen seien Nachlöscharbeiten im Gange - und die Suche nach Glutnestern.

Die Feuerwehr hatte mitgeteilt, dass zum Schutz der Einsatzkräfte vorsorglich eine für den Atemschutznotfall trainierte Staffel nachalarmiert worden sei.

Verletzte gibt es nicht, wie der Sprecher sagte. Die Bevölkerung sei nicht in Gefahr gewesen.