BVG-Bus brennt auf der A103: Fahrer rettet sich vor den Flammen

Berlin - Am Mittwochabend geriet ein BVG-Gelenkbus in Richtung Sachsendamm plötzlich in Brand. Als Flammen aus dem Heck schlugen, alarmierten Autofahrer sofort die Feuerwehr .

Einsatzkräfte löschen den brennenden BVG-Bus auf der A103 in Richtung Sachsendamm. (Symbolfoto) © Niklas Treppner/dpa

Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, stand der hintere Bereich des Busses bereits in Brand. Die Feuerwehr rückte mit schwerem Gerät an und löschte mit zwei Strahlrohren unter Atemschutz. Zur Sicherheit wurden zusätzliche Tanklöschfahrzeuge auf die Autobahn geschickt.

Der Fahrer blieb unverletzt, weil er geistesgegenwärtig reagierte und den Bus rechtzeitig verließ.

Fahrgäste befanden sich nach Angaben der Feuerwehr nicht mehr im Fahrzeug.

Während des Einsatzes musste die A103 in Richtung Sachsendamm komplett gesperrt werden – auch der Übergang zur A100 war betroffen. Es kam zu teils erheblichen Behinderungen im Feierabendverkehr.