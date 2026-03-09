Brand in Kreuzberg: Demo wird für viele Menschen zur Rettung

Berlin - Ein Brand in Berlin-Kreuzberg ist am späten Sonntagnachmittag glimpflich verlaufen. Grund ist dafür auch eine Demonstration , die in der Nähe stattgefunden hat.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte brannte der Balkon bereits lichterloh. © Berliner Feuerwehr

Nahe dem Einsatzort in der Waldemarstraße verlief nämlich eine Kundgebung anlässlich des Internationalen Frauentages, die die Polizei absicherte.

Von dort wurden umgehend Beamte abgezogen, die noch vor Eintreffen der Feuerwehr viele Bewohner aus dem brennenden Haus in Sicherheit bringen konnten, sodass es keine Verletzten gab, wie die Behörde mitteilte.

Das Feuer war gegen 17.25 Uhr auf dem Balkon eines Mehrfamilienhauses ausgebrochen. Die Flammen griffen demnach auch auf die Wohnung über, sodass der Brand im Außen- und Innenangriff gelöscht werden musste.

Die Brandbekämpfer konnten trotz der hoch auflodernden Flammen ein Übergreifen auf andere Geschosse gerade noch verhindern.