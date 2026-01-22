Chaos bei der Feuerwehr: Notrufe müssen per Hand notiert werden!

Berlin - Stift und Zettel waren nötig, um Notrufe zu protokollieren, denn die Berliner Feuerwehr hatte mit einem Stromausfall zu kämpfen. Es kommt zu Verzögerungen bei der Bearbeitung.

Der Notruf 112 war während des gesamten Stromausfalls uneingeschränkt erreichbar. (Symbolbild) © Soeren Stache/dpa

Ein Sprecher der Feuerwehr sagte der Deutschen Presse-Agentur, es habe eine technische Einschränkung gegeben.

Nach Angaben des Sprechers begann die Störung um 12.20 und dauerte bis 12.56 Uhr. Dann sei eine Ausweichstelle geschaffen worden. Gegen 13.30 Uhr sei der Betrieb in der Leitstelle wieder reibungslos gelaufen.

Der Notruf 112 sei während der gesamten Zeit erreichbar gewesen, so der Sprecher. Einschränkungen habe es aber bei der Bearbeitung der Notrufe gegeben.

"Die Angaben mussten ganz klassisch mit Stift und Papier notiert werden", erklärte er. Telefonisch seien dann die Informationen weitergegeben worden. Normalerweise erfolgt dies direkt per Computer.