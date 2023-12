05.12.2023 21:34 Feuer auf Berliner Weihnachtsmarkt: Zwei Stände abgefackelt

Die Berliner Feuerwehr musste am Dienstagabend zu einem Einsatz auf dem Weihnachtsmarkt am Roten Rathaus in Berlin ausrücken.

Von Thorsten Meiritz

Berlin - Die Feuerwehr musste am Dienstagabend zu einem Einsatz auf einem Berliner Weihnachtsmarkt ausrücken. Auf dem Weihnachtsmarkt am Roten Rathaus haben am Dienstagabend zwei Holzstände Feuer gefangen. (Archivfoto) © Jens Kalaene/dpa Wie die Behörde bei X, vormals Twitter mitteilte, gerieten auf dem Weihnachtsmarkt vor dem Roten Rathaus am Alexanderplatz zwei Verkaufsstände in Brand. Demnach wurde durch die Flammen ein Mensch leicht verletzt. Mittlerweile sei das Feuer gelöscht und die Einsatzstelle unter Kontrolle. Ein Video bei Instagram zeigt, dass Flammen und Rauchschwaden schon von weitem sichtbar waren. Wie die Holzstände in Brand geraten sind, war zunächst unklar.

Titelfoto: Jens Kalaene/dpa