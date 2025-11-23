Feuer auf der Spree! Zwei Verletzte bei Hausboot-Brand

Berlin - Ein Hausboot hat am Sonntagmorgen auf der Spree in Berlin-Friedrichshain gebrannt.

Die Berliner Feuerwehr war mit 90 Einsatzkräften vor Ort. © Berliner Feuerwehr

Die Feuerwehr rückte gegen 8.40 Uhr zu den lodernden Flammen aus. Zuvor hatten zahlreiche Anrufer den Brand gemeldet.

Ein Hubschrauber wurde hinzugerufen, um nach möglichen Verletzten im Wasser zu suchen.

Insgesamt wurden zwei Personen verletzt. Eine leicht verletzt und eine schwer. Beide wurden mit Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert.

Die Einsatzkräfte hatten es schwer, da das Hausboot rund 50 Meter vom Ufer entfernt auf dem Wasser trieb.