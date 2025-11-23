Feuer auf der Spree! Zwei Verletzte bei Hausboot-Brand

Ein Hausboot hat am Sonntagmorgen auf der Spree in Berlin-Friedrichshain gebrannt.

Von Laura Voigt

Berlin - Ein Hausboot hat am Sonntagmorgen auf der Spree in Berlin-Friedrichshain gebrannt.

Die Berliner Feuerwehr war mit 90 Einsatzkräften vor Ort.
Die Berliner Feuerwehr war mit 90 Einsatzkräften vor Ort.

Die Feuerwehr rückte gegen 8.40 Uhr zu den lodernden Flammen aus. Zuvor hatten zahlreiche Anrufer den Brand gemeldet.

Ein Hubschrauber wurde hinzugerufen, um nach möglichen Verletzten im Wasser zu suchen.

Insgesamt wurden zwei Personen verletzt. Eine leicht verletzt und eine schwer. Beide wurden mit Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert.

Die Einsatzkräfte hatten es schwer, da das Hausboot rund 50 Meter vom Ufer entfernt auf dem Wasser trieb.

Schließlich gelang es den Einsatzkräften, die Flammen von einem Boot der Wasserschutzpolizei und einem Feuerwehrboot aus zu löschen. Warum das Feuer ausbrach, wird noch ermittelt.

Erstmeldung am 23. November um 10.30 Uhr, aktualisiert um 12.22 Uhr

Titelfoto: Berliner Feuerwehr

