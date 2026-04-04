Feuer-Drama in Klinikum: Patientin stirbt in brennendem Krankenbett

Berlin - Schreckliche Tragödie in Berlin-Zehlendorf : Nach einem Krankenhaus-Brand am späten Freitagabend ist eine 64-jährige Patientin ihren schweren Verletzungen erlegen.

Der Brand brach am späten Freitagabend im Helios Klinikum Emil von Behring in Zehlendorf aus. (Archivbild) © Fabian Sommer/dpa

Wie die Polizei mitteilte, war das Feuer gegen 23.15 Uhr in einem Zimmer im Helios Klinikum Emil von Behring an der Walterhöferstraße ausgebrochen.

Nach bisherigen Erkenntnissen fand ein Pfleger die 64-Jährige in ihrem brennenden Krankenhausbett und begann sofort mit Löschmaßnahmen.



Als die ebenfalls alarmierte Feuerwehr am Einsatzort eintraf, hatte der Pfleger das Feuer bereits gelöscht.

Die Patientin erlitt lebensbedrohliche Brandverletzungen und wurde auf die Intensivstation gebracht. Dort verstarb die Frau etwas später.