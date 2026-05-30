Wasserleitung fällt nach Unfall in Friedrichshain auf die Straße

Berlin - In Berlin-Friedrichshain ist am Freitagvormittag eine oberirdisch verlaufende Wasserleitung nach einem Crash mit einem Lkw auf die Straße gefallen.

Teile der Leitung fielen auf die Straße. © Berliner Feuerwehr

Wie die Feuerwehr mitteilte, ereignete sich der Unfall gegen 11.27 Uhr an der Kreuzung Mühlenstraße/Straße der Pariser Kommune. Demnach kollidierte der Kranausleger eines Lastwagens in einem Baustellenbereich mit der Wasserleitung.

Die Leitung stürzte daraufhin auf einer Länge von rund drei Metern auf die Straße und teilweise auf den Gehweg. Ein vorbeifahrender Bus wurde dabei leicht beschädigt.

Mehrere Leitungsteile drohten beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte abzustürzen, weshalb der Bereich zunächst weiträumig gesichert werden musste.

In Zusammenarbeit mit der Betreiberfirma sicherte die Feuerwehr die betroffenen Teile mithilfe von Kränen und trug sie teilweise ab. Auch eine durch ein herabfallendes Leitungsteil beschädigte Straßenlaterne musste stromlos geschaltet und entfernt werden. Personen wurden nach Feuerwehrangaben rettungsdienstlich betreut, weil sie unter dem Eindruck des Geschehens standen.