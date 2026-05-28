Feuer-Tragödie in Gefängnis: Insasse stirbt in Zelle

Berlin - Bei einem Brand in der Justizvollzugsanstalt Plötzensee in Berlin-Charlottenburg-Nord ist ein Insasse ums Leben gekommen.

38 Feuerwehrleute rückten an. © Berliner Feuerwehr

Das Feuer war am Mittwochabend in einem Haftraum der JVA am Friedrich-Olbricht-Damm ausgebrochen, wie die Berliner Feuerwehr mitteilte.

Sowohl Mitarbeitende der Haftanstalt als auch Insassen bemerkten demnach den Brand und lösten Alarm aus. Als die Feuerwehr eintraf, seien Flammen und Rauch bereits von außen sichtbar gewesen.

Nach ersten Informationen habe sich der Insasse noch in dem Haftraum befunden. Einsatzkräfte leiteten sofort Rettungsmaßnahmen ein und begannen gleichzeitig mit der Brandbekämpfung.

Für den Mann kam jedoch jede Hilfe zu spät. Er konnte nur noch tot aus dem Haftraum geborgen werden.

Mehrere Insassen aus benachbarten Räumen waren bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr von Mitarbeitenden der JVA in Sicherheit gebracht worden. Weitere Verletzte gab es den Angaben zufolge nicht.