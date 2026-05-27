Hitze und Trockenheit halten Berliner Feuerwehr auf Trab

Berlin - Die anhaltende Hitze und Trockenheit sorgen in Berlin derzeit für eine erhöhte Zahl an Wildfeuern.

Die Berliner Feuerwehr hat alle Hände voll zu tun. (Archivfoto) © Britta Pedersen/dpa

Die Berliner Feuerwehr registrierte eigenen Angaben zufolge in den vergangenen 24 Stunden rund 50 Einsätze mit den Stichworten "Kleinbrand" oder "Vegetationsbrand klein".

Hauptursache seien brennende Pappelsamen, die sich durch die trockene Witterung leicht entzünden könnten.

Besonders betroffen waren demnach Waldstücke, Grünanlagen und brachliegende Flächen im gesamten Stadtgebiet.

In Blankenfelde brannten am Montagnachmittag Pappelblüten auf einer Fläche von rund 400 Quadratmetern in einem Waldstück. Die Feuerwehr war dort mit 42 Einsatzkräften rund zwei Stunden im Einsatz.

Am Dienstagnachmittag gerieten in einem Industriegebiet in Haselhorst etwa 100 Quadratmeter Gebüsch und Pappelpollen auf einem Parkplatz in Brand. Die Flammen konnten erfolgreich gelöscht werden. Der Einsatz dauerte rund eineinhalb Stunden.