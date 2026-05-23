Wohnungsbrand in Köpenick: Dachgeschoss in Flammen

Berlin - In Berlin-Köpenick ist am Samstagvormittag eine Dachgeschosswohnung in Flammen aufgegangen.

Der Brand im Dachgeschoss wurde auch über eine Drehleiter gelöscht. © Berliner Feuerwehr

Verletzt wurde bei dem Einsatz im Ortsteil Rahnsdorf niemand. Die Feuerwehr wurde gegen 10.21 Uhr zu dem Wohnungsbrand im Wiebelskircher Weg gerufen, wie die Behörde mitteilte.

Demnach waren Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr zuerst vor Ort und forderten umgehend Verstärkung an.

Beim Eintreffen stand die Wohnung im Dachgeschoss des Mehrfamilienhauses bereits lichterloh in Flammen, die auch schon auf die Dachkonstruktion übergegriffen hatten.

Das Feuer wurde schließlich über einen Innenangriff sowie eine Drehleiter gelöscht. Auch eine Drohne kam zum Einsatz, um Glutnester ausfindig zu machen, die dann gezielt gelöscht wurden. Die Feuerwehr war für mehrere Stunden mit insgesamt 46 Einsatzkräften vor Ort.