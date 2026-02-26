Tragischer Unfall in Potsdam: Bauarbeiter unter Kellertreppe begraben

Potsdam - Am Donnerstagnachmittag wurde eine Baustelle im Potsdamer Ortsteil Golm von einem tödlichen Arbeitsunfall erschüttert.

Die Feuerwehr sicherte den Unfallort ab. © Julian Stähle

Am Eingang einer Außentreppe zum Keller stürzte eine Wand ein und begrub einen Arbeiter unter sich.

Trotz des schnellen und koordinierten Einsatzes konnte der Mann nur noch leblos geborgen werden.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Potsdam – neun Fahrzeuge mit 31 Kräften aus Haupt- und Ehrenamt – mussten aufgrund der instabilen Bausituation Bauteile sichern und Trümmer entfernen, um einen sicheren Zugang zu schaffen.