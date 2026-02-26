Tragischer Unfall in Potsdam: Bauarbeiter unter Kellertreppe begraben
Potsdam - Am Donnerstagnachmittag wurde eine Baustelle im Potsdamer Ortsteil Golm von einem tödlichen Arbeitsunfall erschüttert.
Am Eingang einer Außentreppe zum Keller stürzte eine Wand ein und begrub einen Arbeiter unter sich.
Trotz des schnellen und koordinierten Einsatzes konnte der Mann nur noch leblos geborgen werden.
Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Potsdam – neun Fahrzeuge mit 31 Kräften aus Haupt- und Ehrenamt – mussten aufgrund der instabilen Bausituation Bauteile sichern und Trümmer entfernen, um einen sicheren Zugang zu schaffen.
Zur Betreuung der Mitarbeitenden der Baufirma wurde die Notfallseelsorge hinzugezogen.
Die Einsatzstelle wurde im Anschluss an die Polizei und das Landesamt für Arbeitsschutz übergeben.
Titelfoto: Julian Stähle