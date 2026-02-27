Auto überschlägt sich in Berlin-Mitte: Feuerwehr rettet eingeklemmte Person

In der Großen Hamburger Straße hat sich am Donnerstagmittag ein Auto aus bisher ungeklärter Ursache überschlagen und ist auf dem Dach liegen geblieben.

Von Marlen Rothenburg

Die Feuerwehr Berlin rettete eine eingeschlossene und verletzte Person aus dem Unfallwagen. © Berliner Feuerwehr Eine leicht verletzte Person konnte das Auto eigenständig verlassen. Eine weitere Person musste von den Einsatzkräften im Rahmen einer technischen Rettung aus dem Wagen befreit werden, wie die Feuerwehr Berlin mitteilte.