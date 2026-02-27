Auto überschlägt sich in Berlin-Mitte: Feuerwehr rettet eingeklemmte Person
Berlin - In der Großen Hamburger Straße hat sich am Donnerstagmittag ein Auto aus bisher ungeklärter Ursache überschlagen und ist auf dem Dach liegen geblieben.
Eine leicht verletzte Person konnte das Auto eigenständig verlassen.
Eine weitere Person musste von den Einsatzkräften im Rahmen einer technischen Rettung aus dem Wagen befreit werden, wie die Feuerwehr Berlin mitteilte.
Beide Beteiligten wurden mit leichten Verletzungen zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Die Bergung des verunfallten Wagens läuft derzeit noch.
Titelfoto: Berliner Feuerwehr