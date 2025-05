29.05.2025 20:31 Feuerwehreinsatz am S-Bahnhof Landsberger Allee: Ringbahn unterbrochen

An Christi Himmelfahrt musste die Berliner Feuerwehr zu einem Brand am S-Bahnhof Landsberger Allee in Berlin-Prenzlauer Berg ausrücken.

Von Denis Zielke

Berlin - An Christi Himmelfahrt musste die Berliner Feuerwehr zu einem Brand in Berlin-Prenzlauer Berg ausrücken. Es kam zu Einschränkungen im S-Bahn-Verkehr.

Betroffen waren die S-Bahn-Linien S41, S42, S8 und S85. (Symbolbild) © Paul Zinken/dpa Gegen 13.11 Uhr wurden die Einsatzkräfte zum S-Bahnhof Landsberger Allee alarmiert, wies diese mitteilten.

Demnach brannten Müll und Unrat im Gleisbereich, weshalb die Strecke vorübergehend gesperrt werden müsste. Betroffen waren die S-Bahn-Linien S41, S42, S8 und S85. In den sozialen Medien habe die Streckensperrung für große Aufmerksamkeit gesorgt, teilte die Feuerwehr weiter mit. Die Einsatzkräfte konnte den Brand erst nach Unterbrechung des Bahnverkehrs löschen und den betroffenen Bereich kontrollieren. Um 14.30 Uhr wurde die Einsatzstelle den Angaben zufolge an die Bundespolizei und Notfallmanager Bahn übergeben.

