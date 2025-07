12.07.2025 17:41 Brennende Papierpresse sorgt für Feuerwehreinsatz in Wedding

Von Christoph Carsten

Berlin - In Berlin-Wedding hat am Freitagvormittag ein Brand in einem Geschäftsgebäude an der Müllerstraße die Feuerwehr auf den Plan gerufen. Alles in Kürze Brand in Geschäftsgebäude in Berlin-Wedding

Papierpresse fing Feuer

Feuerwehr löschte den Brand

Drei Menschen wurden vor Ort versorgt

Polizei ermittelt Ursache des Brandes Mehr anzeigen 24 Kräfte der Feuerwehr waren bei dem Einsatz an der Müllerstraße beteiligt. Nach drei Stunden war die Gefahr gebannt. © Berliner Feuerwehr Laut Einsatzbericht der Feuerwehr schlug gegen 10.16 Uhr die Brandmeldeanlage in dem Gebäude an, nachdem in einem Lagerraum der Inhalt einer Papierpresse Feuer gefangen hatte. Durch den günstigen Brennstoff breitete sich der Rauch bald bis in den Verkaufsraum eines dort gelegenen Discounters aus. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten am Brandort angekommen zunächst durch eine Öffnung der Presse. Im Anschluss konnten die Einsatzkräfte das Gerät ausräumen und den restlichen Inhalt ablöschen. Berlin Feuerwehreinsatz Feuer-Schock am Abend: Doppelhaushälfte in Brand - 45 Einsatzkräfte vor Ort! Berlin Feuerwehreinsatz Großeinsatz in Neukölln - Wohnheim in Flammen, Bewohner in Panik! Schließlich wurden die Räumlichkeiten umfassend kontrolliert und belüftet. Der Rettungsdienst kümmerte sich vor Ort um drei Menschen, ins Krankenhaus musste von diesen aber niemand. Sanitäter versorgten vor Ort drei Personen, die aber nicht ernsthaft verletzt waren. © Berliner Feuerwehr 24 Kräfte der Berliner Feuerwehr waren etwa drei Stunden lang im Einsatz. Wie genau es zu dem Brand kommen konnte, ist noch unklar. Die Polizei hat hierzu Ermittlungen aufgenommen.

Titelfoto: Berliner Feuerwehr