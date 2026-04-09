Flammen aus Berliner Wohnhaus: Riesige Rauchwolke sichtbar

Berlin - In Berlin-Charlottenburg stand das Dach eines Wohnhauses komplett in Flammen. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im Einsatz.

Die Feuerwehr ist war 115 Kräften vor Ort. © Berliner Feuerwehr

Wie ein Pressesprecher der Feuerwehr gegenüber TAG24 mitteilte, breitete sich das Feuer auf dem Dach eines sechsstöckigen Wohnhaus in der Mommsenstraße aus.

Die Flammen griffen schnell auf benachbarte Dächer über. Der Dachstuhl des Gebäudes wurde dabei komplett zerstört. Auch das angrenzende Baugerüst wurde durch das Feuer erheblich beschädigt.

Derzeit werden rund 25 Personen in einem Feuerwehrbus betreut. Eine Notunterkunft für bis zu 50 Menschen wird aktuell noch eingerichtet. Wie viele Wohnungen unbewohnbar sind, ist noch unklar und wird gemeinsam mit der Bauaufsicht geprüft.

Es waren rund 115 Brandbekämpfer vor Ort. Verletzte gab es nicht.