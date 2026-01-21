Gartenlaube in Heiligensee in Flammen: Feuerwehr muss sich vor Asbest schützen

Berlin - In Berlin-Reinickendorf ist am späten Dienstagnachmittag ein Gartenhaus in Brand geraten.

26 Feuerwehrleute rückten an. © Berliner Feuerwehr

Wie die Feuerwehr mitteilte, brannte gegen 17.17 Uhr in der Straße 366 im Ortsteil Heiligensee das Dach des Gebäudes auf einer Fläche von rund 25 Quadratmetern.

Der anwesende Eigentümer konnte sich vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte selbst in Sicherheit bringen und blieb unverletzt.

Die Feuerwehr bekämpfte den Brand zunächst von außen, später auch von innen.

Zudem schaltete der hinzugezogene Energieversorger bei dem Gebäude den Strom ab.

Da Teile der Hausverkleidung aus asbesthaltigen Eternitplatten bestanden und beschädigt wurden, nutzen die Einsatzlärfte "ein angepasstes Hygienekonzept" zum eigenen Schutz, wie es hieß.