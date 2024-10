06.10.2024 14:16 Gasleck in Charlottenburg: Feuerwehr evakuiert 77 Anwohner

Am Sonntagvormittag ist die Berliner Feuerwehr zu einem Gasleck in einem Wohnhaus in Berlin-Charlottenburg gerufen worden.

Von Thorsten Meiritz

Berlin - Am Sonntagvormittag ist die Berliner Feuerwehr zu einem Einsatz nach Berlin-Charlottenburg ausgerückt. Die Feuerwehr hat am Sonntag drei Wohnhäuser in der Waitzstraße wegen eines Gaslecks geräumt. © Berliner Feuerwehr Wie die Behörde mitteilte, wurden die Einsatzkräfte zu einem Gasaustritt in einem Wohnhaus in der Waitzstraße gerufen, der sich vor Ort bestätigte. Daraufhin wurden insgesamt 77 Bewohner aus drei sechsgeschossigen Gebäuden evakuiert. Verletzte Personen gab es nicht. Der zuständige Versorger für Strom und Gas trennte das betroffene Haus von der Versorgung. Die Gaszufuhr soll den ganzen Sonntag lang abgestellt bleiben. Berlin Feuerwehreinsatz Feuerwehr übt "Horrorszenario" in Tunnel auf A113 Inzwischen haben die Feuerwehrleute die Einsatzstelle unter Kontrolle gebracht und einige Mieter aus den Nachbargebäuden konnten in ihre Wohnungen zurückkehren. Insgesamt waren 53 Kräfte vor Ort. Ein vorsorglich aufgebauter Brandschutz soll jedoch weiterhin bestehen bleiben. Eine sofortige Belüftung sei jedoch nicht mehr erforderlich, hieß es. Erstmeldung von 12.44 Uhr, aktualisiert um 14.16 Uhr.

