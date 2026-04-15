Gasleitung bei Bauarbeiten in Neukölln beschädigt: Drei Häuser evakuiert
Berlin - Wegen ausströmenden Gases aus einer Leitung sind vorsorglich drei Mehrfamilienhäuser in Berlin-Neukölln geräumt worden.
Die Gasleitung wurde am Mittwochmorgen gegen 9 Uhr bei Bauarbeiten auf dem Gehweg in der Oderstraße im Schillerkiez beschädigt, wie die Feuerwehr mitteilte.
Rund 35 Anwohner mussten ihre Wohnungen vorübergehend verlassen. Drei angrenzende Wohnhäuser wurden aus Sicherheitsgründen evakuiert.
Die Einsatzkräfte stellten während der Maßnahmen den Brandschutz sicher und hielten einen Löschangriff bereit.
Der alarmierte Netzbetreiber konnte den Gasaustritt schließlich stoppen.
Anschließend wurden die betroffenen Gebäude kontrolliert und belüftet. Danach durften die Bewohner in ihre Wohnungen zurückkehren.
Verletzt wurde niemand. Die Einsatzstelle war gegen 12.58 Uhr unter Kontrolle und wurde anschließend an die Polizei übergeben.
Titelfoto: Berliner Feuerwehr