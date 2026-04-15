Gasleitung bei Bauarbeiten in Neukölln beschädigt: Drei Häuser evakuiert

Berlin - Wegen ausströmenden Gases aus einer Leitung sind vorsorglich drei Mehrfamilienhäuser in Berlin-Neukölln geräumt worden.

Die Feuerwehr wurde in den Schillerkiez in Berlin-Neukölln alarmiert. © Berliner Feuerwehr

Die Gasleitung wurde am Mittwochmorgen gegen 9 Uhr bei Bauarbeiten auf dem Gehweg in der Oderstraße im Schillerkiez beschädigt, wie die Feuerwehr mitteilte.

Rund 35 Anwohner mussten ihre Wohnungen vorübergehend verlassen. Drei angrenzende Wohnhäuser wurden aus Sicherheitsgründen evakuiert.

Die Einsatzkräfte stellten während der Maßnahmen den Brandschutz sicher und hielten einen Löschangriff bereit.

Der alarmierte Netzbetreiber konnte den Gasaustritt schließlich stoppen.

Anschließend wurden die betroffenen Gebäude kontrolliert und belüftet. Danach durften die Bewohner in ihre Wohnungen zurückkehren.