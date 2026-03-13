Große Rauchwolke über Neukölln: Lagerhalle brennt in voller Ausdehnung

Berlin - Große Rauchwolke über Neukölln: In dem Berliner Bezirk brennt aktuell die Lagerhalle eines Lebensmittelbetriebes. Die Feuerwehr ist im Großeinsatz.

Die Berliner Feuerwehr ist wegen eines Großbrandes in Neukölln im Einsatz. © 7aktuell.de

Das Feuer brach gegen 15.50 Uhr in dem Gebäude am Boschweg aus. Die Halle brennt in voller Ausdehnung, wie die Berliner Feuerwehr mitteilte.



Die Einsatzkräfte gehen von mehreren Seiten aus gegen die Flammen vor. Wegen der starken Rauchausbreitung wurden umliegende Gebäude geräumt.



Zur Brandursache war zunächst nichts bekannt. Auch zur Anzahl von möglichen Verletzten gab es keine Angaben.