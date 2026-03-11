Feuer-Marathon in Spandau: Erst Wohnhaus, dann Pflegeheim - eine Frau schwer verletzt
Berlin - Gleich zweimal innerhalb weniger Stunden musste die Feuerwehr am Dienstagabend im Spandauer Ortsteil Falkenhagener Feld zu Bränden ausrücken.
Kurz nach Mitternacht, gegen 0.56 Uhr, gingen Notrufe aus der Stadtrandstraße ein. In einem Wohnhaus, in dem sich auch eine Pflegeeinrichtung befindet, stand eine Wohnung im vierten Obergeschoss bereits in Vollbrand, teilte die Feuerwehr mit.
Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an. Einsatzkräfte gingen unter Atemschutz in das Gebäude, um die Flammen zu bekämpften.
Dichter Rauch hatte sich bereits im Treppenhaus ausgebreitet, weshalb mehrere Wohnungen gewaltsam geöffnet und kontrolliert werden mussten.
Eine Person erlitt lebensbedrohliche Verletzungen. Nach bislang unbestätigten Informationen soll es sich um eine Frau handeln, die sich in dem Zimmer aufhielt, in dem das Feuer ausbrach. Die Schwerverletzte wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. Zwei weitere Menschen kamen mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus.
Zwei Busse der BVG standen bereit, um die Menschen während der Löscharbeiten vorübergehend unterzubringen.
Bereits einige Stunden zuvor hatte es im selben Ortsteil gebrannt
Gegen 19.30 Uhr meldeten Anwohner starke Rauchentwicklung in einem achtgeschossigen Mehrfamilienhaus in der Straße Hinter den Gärten.
Als die Feuerwehr eintraf, war der Treppenraum bereits stark verraucht. Bei der Suche nach dem Brandherd entdeckten die Einsatzkräfte schließlich ein Feuer im Keller: Zwei Kellerverschläge standen auf rund 40 Quadratmetern in Flammen.
Bewohner machten sich teilweise auf ihren Balkonen bemerkbar und warteten dort auf Hilfe. Die Feuerwehr brachte sie in Sicherheit und kontrollierte mehrere Wohnungen. Verletzt wurde bei diesem Brand niemand.
Die Polizei ermittelt nun in beiden Fällen zur Brandursache. Ein Zusammenhang zwischen den Bränden besteht nach bisherigen Erkenntnissen nicht.
