Feuer-Marathon in Spandau: Erst Wohnhaus, dann Pflegeheim - eine Frau schwer verletzt

Berlin - Gleich zweimal innerhalb weniger Stunden musste die Feuerwehr am Dienstagabend im Spandauer Ortsteil Falkenhagener Feld zu Bränden ausrücken.

Einsatzkräfte retteten eine schwer verletzte Frau aus der brennenden Wohnung im 4. Obergeschoss der Pflegeeinrichtung. © --/Feuerwehr Berlin

Kurz nach Mitternacht, gegen 0.56 Uhr, gingen Notrufe aus der Stadtrandstraße ein. In einem Wohnhaus, in dem sich auch eine Pflegeeinrichtung befindet, stand eine Wohnung im vierten Obergeschoss bereits in Vollbrand, teilte die Feuerwehr mit.

Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an. Einsatzkräfte gingen unter Atemschutz in das Gebäude, um die Flammen zu bekämpften.

Dichter Rauch hatte sich bereits im Treppenhaus ausgebreitet, weshalb mehrere Wohnungen gewaltsam geöffnet und kontrolliert werden mussten.

Eine Person erlitt lebensbedrohliche Verletzungen. Nach bislang unbestätigten Informationen soll es sich um eine Frau handeln, die sich in dem Zimmer aufhielt, in dem das Feuer ausbrach. Die Schwerverletzte wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. Zwei weitere Menschen kamen mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus.

Zwei Busse der BVG standen bereit, um die Menschen während der Löscharbeiten vorübergehend unterzubringen.