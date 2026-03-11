Dachstuhlbrand im Wedding: Aufwendige Löscharbeiten für Feuerwehr

Feuer auf dem Bau: In Berlin-Wedding ist am Mittwochmittag eine Dachkonstruktion in Brand geraten.

Von Thorsten Meiritz

Berlin - Feuer auf dem Bau: In Berlin-Wedding ist am Mittwochmittag eine Dachkonstruktion in Brand geraten.

Die Feuerwehr war mit 56 Kräften im Ortsteil Wedding im Einsatz.
Die Feuerwehr war mit 56 Kräften im Ortsteil Wedding im Einsatz.  © Berliner Feuerwehr

Genauer gesagt war gegen 12.56 Uhr die Dachhaut des Dachstuhls eines siebengeschossigen Wohngebäudes am Nordufer in Flammen aufgegangen, wie die Feuerwehr mitteilte.

Mitarbeiter der zuständigen Baufirma hatten noch erste Löschmaßnahmen eingeleitet und sich dann selbst in Sicherheit gebracht. Sie blieben unverletzt, wurden vorsorglich aber trotzdem vom Rettungsdienst gesichtet.

Demnach breitete sich das Feuer auf einer Fläche von rund fünf Quadratmetern aus und konnte durch einen Innenangriff über das Treppenhaus unter Kontrolle gebracht werden. Vorsorglich stand auch eine Drehleiter bereit.

Berlin: Feuer-Marathon in Spandau: Erst Wohnhaus, dann Pflegeheim - eine Frau schwer verletzt
Berlin Feuerwehreinsatz Feuer-Marathon in Spandau: Erst Wohnhaus, dann Pflegeheim - eine Frau schwer verletzt

Während des Einsatzes musste die Dachhaut aufwendig mit einer Spezialsäge geöffnet werden. Zur Kontrolle von möglichen Glutnestern kam zudem eine Drohne zum Einsatz.

Für die Löscharbeiten stand vorsorglich auch eine Drehleiter bereit.
Für die Löscharbeiten stand vorsorglich auch eine Drehleiter bereit.  © Berliner Feuerwehr

Die Feuerwehr war mit 56 Einsatzkräften vor Ort. Zur Brandursache lagen zunächst keine Informationen vor. Die Polizei hat nach Abschluss der Löscharbeiten die Ermittlungen aufgenommen.

Titelfoto: Berliner Feuerwehr

Mehr zum Thema Berlin Feuerwehreinsatz: