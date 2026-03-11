Dachstuhlbrand im Wedding: Aufwendige Löscharbeiten für Feuerwehr

Berlin - Feuer auf dem Bau: In Berlin-Wedding ist am Mittwochmittag eine Dachkonstruktion in Brand geraten.

Die Feuerwehr war mit 56 Kräften im Ortsteil Wedding im Einsatz. © Berliner Feuerwehr

Genauer gesagt war gegen 12.56 Uhr die Dachhaut des Dachstuhls eines siebengeschossigen Wohngebäudes am Nordufer in Flammen aufgegangen, wie die Feuerwehr mitteilte.

Mitarbeiter der zuständigen Baufirma hatten noch erste Löschmaßnahmen eingeleitet und sich dann selbst in Sicherheit gebracht. Sie blieben unverletzt, wurden vorsorglich aber trotzdem vom Rettungsdienst gesichtet.

Demnach breitete sich das Feuer auf einer Fläche von rund fünf Quadratmetern aus und konnte durch einen Innenangriff über das Treppenhaus unter Kontrolle gebracht werden. Vorsorglich stand auch eine Drehleiter bereit.

Während des Einsatzes musste die Dachhaut aufwendig mit einer Spezialsäge geöffnet werden. Zur Kontrolle von möglichen Glutnestern kam zudem eine Drohne zum Einsatz.