Dachstuhlbrand im Wedding: Aufwendige Löscharbeiten für Feuerwehr
Berlin - Feuer auf dem Bau: In Berlin-Wedding ist am Mittwochmittag eine Dachkonstruktion in Brand geraten.
Genauer gesagt war gegen 12.56 Uhr die Dachhaut des Dachstuhls eines siebengeschossigen Wohngebäudes am Nordufer in Flammen aufgegangen, wie die Feuerwehr mitteilte.
Mitarbeiter der zuständigen Baufirma hatten noch erste Löschmaßnahmen eingeleitet und sich dann selbst in Sicherheit gebracht. Sie blieben unverletzt, wurden vorsorglich aber trotzdem vom Rettungsdienst gesichtet.
Demnach breitete sich das Feuer auf einer Fläche von rund fünf Quadratmetern aus und konnte durch einen Innenangriff über das Treppenhaus unter Kontrolle gebracht werden. Vorsorglich stand auch eine Drehleiter bereit.
Während des Einsatzes musste die Dachhaut aufwendig mit einer Spezialsäge geöffnet werden. Zur Kontrolle von möglichen Glutnestern kam zudem eine Drohne zum Einsatz.
Die Feuerwehr war mit 56 Einsatzkräften vor Ort. Zur Brandursache lagen zunächst keine Informationen vor. Die Polizei hat nach Abschluss der Löscharbeiten die Ermittlungen aufgenommen.
Titelfoto: Berliner Feuerwehr