Hochhausbrände in Berlin: Feuerwehr muss gleich zweimal in luftiger Höhe ran

Berlin - Gleich zwei Hochhausbrände haben in der Nacht zu Dienstag die Berliner Feuerwehr auf Trab gehalten.

Durch einen defekten Akku ist ein Feuer im obersten Stockwerk eines Hochhauses in Berlin-Lichtenberg ausgebrochen. © Morris Pudwell

Gegen 23.20 Uhr brannte es in einer Wohnung in der obersten Etage eines 13-geschossigen Wohnhauses in Berlin-Lichtenberg, wie die Feuerwehr beim Kurznachrichtendienst X mitteilte.

In einem Wohnheim in der Alfred-Jung-Straße war demnach ein Feuer aufgrund eines defekten Lithium-Ionen-Akkus eines E-Bikes ausgebrochen, das schnell um sich griff, sodass das gesamte Apartment in Flammen stand.

Die Brandbekämpfer waren mit 62 Kräften im Ortsteil Fennpfuhl im Einsatz und konnten das Feuer schnell löschen. Sechs Personen wurden vom Rettungsdienst gesichtet, mussten jedoch nicht in eine Klinik gebracht werden.

Außerdem musste die Feuerwehr zu einem Brand nach Pankow ausrücken. In der Lilli-Henoch-Straße stand eine Wohnung im neunten Stockwerk eines 15-geschossigen Mietshauses in Vollbrand. Die Rauchschwaden hatten sich bis in den Flur ausgebreitet.