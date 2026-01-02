Kellerbrand in Britz: Schwierige Bedingungen für Feuerwehr

Berlin - In der Neujahrsnacht hat ein Kellerbrand in Britz die Berliner Feuerwehr vor Herausforderungen gestellt.

Ein Feuer in Britz hat die Feuerwehr in der Neujahrsnacht bis in die Morgenstunden beschäftigt. (Symbolbild) © Bernd Weißbrod/dpa

Wie die Feuerwehr mitteilte, brach das Feuer gegen 0.30 Uhr in einem fünfgeschossigen Wohngebäude am Britzer Damm aus. Dichte Rauchwolken drangen aus dem Haus, während Einsatzkräfte der Feuerwehr gegen die Flammen kämpften.

Aufgrund der extremen Hitze konnten die Feuerwehrleute zunächst nur von außen löschen – erst nach intensiven Belüftungsmaßnahmen war ein Vordringen ins Gebäude möglich.

Wie die Feuerwehr mitteilte, wurde eine Person verletzt und vom Rettungsdienst versorgt. Sie kam anschließend in ein Krankenhaus.