Kellerbrand in Spandau: Angehörige blockieren Zufahrt für Retter

Am späten Sonntagabend wurde die Feuerwehr zu einem Brand im Keller eines elfgeschossigen Wohnhauses in Berlin-Spandau gerufen.

Von Laura Voigt

Vor Ort waren 87 Feuerwehrkräfte im Einsatz.
Gegen 22.48 Uhr standen im Falkenhagener Feld vier Kellerverschläge in Flammen.

Der beißende Qualm schoss durch den Aufzugsschacht bis in die oberste Etage.

Wegen der massenhaft eingehenden Notrufe und der dramatischen Schilderungen wurden noch zusätzliche Einsatzkräfte alarmiert.

Die nachrückenden Einsatzkräfte mussten sich jedoch mühsam den Weg erkämpfen, da etliche besorgte Angehörige mit ihren Autos die Feuerwehreinfahrt blockierten.

Während die Flammen bekämpft wurden, durchkämmten weitere Einsatzkräfte das gesamte Wohnhaus, um nach möglichen Betroffenen zu suchen.

Fünf Menschen mussten wegen leichter Verletzungen direkt vor Ort versorgt werden. Für 30 weitere Bewohner, die nur einem Schrecken davonkamen, wurde ein BVG-Bus zur warmen Zuflucht bereitgestellt.

