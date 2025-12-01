Kellerbrand in Spandau: Angehörige blockieren Zufahrt für Retter

Berlin - Am späten Sonntagabend wurde die Feuerwehr zu einem Brand im Keller eines elfgeschossigen Wohnhauses in Berlin-Spandau gerufen.

Vor Ort waren 87 Feuerwehrkräfte im Einsatz. © Berliner Feuerwehr

Gegen 22.48 Uhr standen im Falkenhagener Feld vier Kellerverschläge in Flammen.

Der beißende Qualm schoss durch den Aufzugsschacht bis in die oberste Etage.

Wegen der massenhaft eingehenden Notrufe und der dramatischen Schilderungen wurden noch zusätzliche Einsatzkräfte alarmiert.

Die nachrückenden Einsatzkräfte mussten sich jedoch mühsam den Weg erkämpfen, da etliche besorgte Angehörige mit ihren Autos die Feuerwehreinfahrt blockierten.

Während die Flammen bekämpft wurden, durchkämmten weitere Einsatzkräfte das gesamte Wohnhaus, um nach möglichen Betroffenen zu suchen.