Wohnung steht in Friedrichsfelde in Flammen

Berlin - In Berlin-Friedrichsfelde brannte am Samstagabend eine Wohnung lichterloh.

64 Feuerwehrleute rückten an. © Berliner Feuerwehr

Die Feuerwehr wurde eigenen Angaben zufolge gegen 19.41 Uhr in die Straße Alt-Friedrichsfelde alarmiert.

Dort war ein Feuer im neunten Obergeschoss eines elfgeschossigen Wohnhochhauses ausgebrochen.



Durch den Brand sei eine Wasserleitung beschädigt worden.

Die Feuerwehr konnte die Flammen erfolgreich bekämpfen.

Mehrere Wohnungen wurden kontrolliert, das Treppenhaus belüftet.