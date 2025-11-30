Wohnung steht in Friedrichsfelde in Flammen
Berlin - In Berlin-Friedrichsfelde brannte am Samstagabend eine Wohnung lichterloh.
Die Feuerwehr wurde eigenen Angaben zufolge gegen 19.41 Uhr in die Straße Alt-Friedrichsfelde alarmiert.
Dort war ein Feuer im neunten Obergeschoss eines elfgeschossigen Wohnhochhauses ausgebrochen.
Durch den Brand sei eine Wasserleitung beschädigt worden.
Berlin Feuerwehreinsatz Werkstatt komplett in Flammen: Feuerwehr mit Drohne im Einsatz
Die Feuerwehr konnte die Flammen erfolgreich bekämpfen.
Mehrere Wohnungen wurden kontrolliert, das Treppenhaus belüftet.
Die Berliner Feuerwehr war mit 64 Kräften vor Ort und konnte den Einsatz nach rund zwei Stunden an die Polizei übergeben.
Titelfoto: Berliner Feuerwehr