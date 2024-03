Kurioser Kran-Unfall in Berlin-Tegel: Feuerwehrmann leicht verletzt

Berlin - Die Feuerwehr musste am Samstagmorgen zu einem kuriosen Einsatz nach Berlin-Reinickendorf ausrücken.

Der Kranausleger steckt in der Decke der Toreinfahrt fest. © X/Berliner Feuerwehr (Bildmontage)

Im Ortsteil Tegel blieb gegen 8.17 Uhr ein Laster mit einem Kranausleger in einer Tordurchfahrt im Allmendeweg hängen, wie die Behörde am Nachmittag mitteilte. In der Folge richtete sich das Führerhaus auf und verkeilte sich unter der Decke.

Der Fahrer wurde bei der Havarie nicht verletzt und konnte über eine Steckleiter gerettet werden. Allerdings wurde bei den Bergungsarbeiten ein Feuerwehrmann leicht verletzt und musste vom Rettungsdienst versorgt werden.

Eine Untersuchung im Krankenhaus lehnte er jedoch ab und verblieb im Dienst, wie die Feuerwehr weiter mitteilte.

Da der Ausleger in die Decke der Durchfahrt krachte, musste die Bauaufsicht die darüberliegende Wohnung begutachten, konnte sie aber letztendlich freigegeben.

Der Lkw wurde vom Technischen Dienst der Feuerwehr aufwendig über Luftheber und eine Winde befreit. Anschließend entfernten die Feuerwehrleute lose Fassaden- und Deckenteile.