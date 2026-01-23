Lagerhof in Berlin-Wittenau brennt: Feuerwehr im Kampf gegen Glutnester

Bei einem Brand auf einem Industriegelände in Berlin-Wittenau ist eine Person verletzt worden.

Von Jana Kieseyer

Auch ein Notarzt war im Einsatz. (Symbolfoto)
Auch ein Notarzt war im Einsatz. (Symbolfoto)  © Julian Stratenschulte/dpa

Sie wurde nach Angaben der Feuerwehr mit notärztlicher Begleitung in ein Krankenhaus gebracht.

Auf einem freien Lagerhof am Blomberger Weg waren aus bislang ungeklärter Ursache gelagerte Materialien in Brand geraten, wie die Feuerwehr mitteilte.

Die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig, da sich das Feuer tief im Inneren der Lagerhaufen ausgebreitet hatte.

Nach Aussagen eines Feuerwehrsprechers erschweren "tief sitzende Glutnester" die Brandbekämpfung.

Demnach müssen die Lagerhaufen mit den Materialien auseinandergezogen werden, um an die Glutnester zu kommen. Die Rauchentwicklung habe inzwischen abgenommen. Die Löscharbeiten dauern an.

Titelfoto: Julian Stratenschulte/dpa

