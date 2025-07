12.07.2025 08:20 Laube in Grunewald brennt lichterloh

Eine Laube in der Kleingartenanlage Grunewald im Jagen 84 Berlin-Grunewald ist am Freitag in Brand geraten.

Von Denis Zielke

Berlin - Eine Laube in einer Kleingartenanlage in Berlin-Grunewald ist in Brand geraten. Alles in Kürze Laube in Grunewald brennt

Feuerwehr alarmiert um 23 Uhr

20 Quadratmeter große Laube im Vollbrand

Keine Verletzten beim Brand

Feuerwehr mit 28 Kräften im Einsatz Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen. © Berliner Feuerwehr Nachbarn bemerkten am Freitag gegen 23 Uhr in der Kolonie im Jagen 84 die Flammen und alarmierten die Feuerwehr. Den Angaben zufolge stand eine etwa 20 Quadratmeter große Gartenlaube im Vollbrand. Die Flammen drohten auf angrenzende Nachbargrundstücke überzugreifen. Zudem sei der Brandort nur sehr schwierig zu erreichen gewesen, hieß es. Über einen Waldweg und einen durchbrochenen Zaun gelang es den Einsatzkräften schließlich, das Feuer zu löschen. Verletzt wurde bei dem Brand glücklicherweise niemand. Die Berliner Feuerwehr war eigenen Angaben nach mit 28 Kräften zwei Stunden vor Ort im Einsatz.

Titelfoto: Berliner Feuerwehr