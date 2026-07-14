Mitten in der Nacht: Transporter in Spandau abgefackelt

Berlin - Ein Kleintransporter ist in der Nacht zum Dienstag in Berlin-Spandau in Flammen aufgegangen.

Auch eine Hausfassade und ein am Straßenrand abgestelltes Auto wurden bei dem Brand beschädigt. © Berliner Feuerwehr

Das Fahrzeug stand in einer Parkbucht an der Ackerstraße vor einem Mehrfamilienhaus, wie die Berliner Feuerwehr mitteilte.

Anwohner bemerkten gegen 4 Uhr den Feuerschein und starke Rauchentwicklung. Daraufhin alarmierten sie die Feuerwehr.

Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, stand der Kleintransporter bereits in Flammen. Die Feuerwehr löschte das Feuer und kontrollierte das angrenzende Wohnhaus. Sie konnten ein Übergreifen der Flammen auf das Gebäude verhindern.

Durch den Brand wurden die Fassade des Hauses und mindestens ein weiteres geparktes Auto beschädigt. Verletzt wurde niemand.