Giftiger Konservierungsstoff tritt in Helios Klinik aus: Feuerwehr im Großeinsatz

Berlin - Zwischenfall in Krankenhaus: Die Feuerwehr ist am Montagnachmittag zu einem Gefahrguteinsatz nach Berlin-Zehlendorf gerufen worden.

Die Feuerwehr hat den Gefahrstoff mit entsprechender Schutzkleidung gebunden und sicher verpackt. © Berliner Feuerwehr

Zwei Mitarbeiter des Helios Klinikums Emil von Behring mussten vom Rettungsdienst gesichtet werden, Personen seien bei dem Vorfall jedoch nicht zu Schaden gekommen, wie die Behörde mitteilte.

Auch der Klinikbetrieb sei zu keiner Zeit beeinträchtigt gewesen, teilte ein Feuerwehrsprecher mit.

Die Einsatzkräfte wurden demnach gegen 14.35 Uhr zu dem Gelände in der Walterhöferstraße alarmiert. Im Keller eines Nebengebäudes des Krankenhauses war beim Befüllen einer Anlage mit Konservierungsstoffen eine geringe Menge einer formaldehydhaltigen Flüssigkeit ausgetreten.

In Abstimmung mit der Klinikleitung wurde die Substanz von Feuerwehrleuten in Schutzkleidung gebunden und sicher verpackt. Im Anschluss wurde die Einsatzstelle den Haustechnikern übergeben.