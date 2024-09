Neukölln Arcaden: Feuer in Parkhaus ausgebrochen!

Berlin - Am Berliner Einkaufszentrum "Neukölln Arcaden" ist am frühen Montagabend ein Feuer ausgebrochen. Noch ist unklar, ob das Gebäude geräumt werden muss.

Im Parkhaus der "Neukölln Arcaden" ist am Montag ein Feuer ausgebrochen. © Morris Pudwell, Denis Zielke/TAG24 (Bildmontage)

Wie ein Polizeisprecher einem TAG24-Reporter vor Ort berichtete, stand in dem dazugehörigen Parkhaus an der Karl-Marx-Allee zunächst ein Auto in der zweiten Etage in Flammen. Daraus entwickelte sich in der Folge ein Flächenbrand auf dem Parkdeck.

Das komplette Parkhaus sei stark verraucht, der Rauch ziehe in Richtung Kino, hieß es weiter. Auch über die Warn-Apps NINA und Katwarn wurde Alarm gegeben.

Das bestätigten Bilder in den sozialen Netzwerken, die zeigten, wie eine schwarze Rauchwolke aus dem Gebäude unweit des U-Bahnhofes Rathaus Neukölln aufstieg.

Die Brandbekämpfer der Feuerwehr sind mit 84 Kräften vor Ort. Zum aktuellen Zeitpunkt kann noch nicht gesagt werden, ob das anliegende Einkaufszentrum evakuiert werden muss. Verletzte soll es nicht geben.

Die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) riet auf dem Kurznachrichtendienst X dazu, das Gebiet zu umfahren. Demnach ist die Flughafenstraße Richtung Tempelhof zwischen Karl-Marx-Straße und Hermannstraße gesperrt. Direkte Anwohner dürfen passieren.