Rohrbruch am alten Flughafen Tegel: Tausende Liter Wasser ausgetreten

Berlin - Nach einem Wasserrohrbruch sind am ehemaligen Flughafen in Tegel in Berlin Tausende Liter Wasser ausgetreten.

Die Berliner Feuerwehr war bis in die Nacht am früheren Flughafen Tegel im Einsatz. © Jens Kalaene/dpa

Ein Sprecher der Feuerwehr sprach von etwa 20.000 Kubikmetern. Das Wasser habe im Keller teilweise bis zu 50 Zentimeter hoch gestanden, sagte er.

Bis tief in die Nacht zum Montag hätten Einsatzkräfte das Wasser abgepumpt. Gegen 2.30 Uhr sei die Anlage wieder an den Betreiber übergeben worden.

Der Schaden war im Kellerbereich des Terminals A am stillgelegten Flughafen aufgetreten. Für die Arbeiten wurde der Strom sowohl im Terminal A als auch im Terminal B abgeschaltet.