13.08.2023 07:42 Schwerverletzter nach Brand in Berliner Seniorenwohnhaus

Am Samstagabend musste die Feuerwehr zu einem Brand in einem Seniorenwohnhaus in Berlin-Mitte ausrücken, bei dem zwei Menschen verletzt worden sind.

Von Thorsten Meiritz

Berlin - Flammen in Seniorenwohnhaus: Die Feuerwehr musste am Samstagabend zu einem Brand in Berlin-Mitte ausrücken. Eine dichte schwarze Rauchwolke steigt aus einer Wohnung im Erdgeschoss des Seniorenwohnhauses auf. © Twitter/Berliner Feuerwehr Bei dem Feuer im Ortsteil Gesundbrunnen wurde ein Mensch schwer verletzt, wie die Behörde bei der Social-Media-Plattform "X" (ehemals Twitter) mitteilte. Eine weitere Person erlitt leichte Verletzungen. Beide wurden in ein Krankenhaus gebracht. Weitere Bewohner wurden vor Ort vom Rettungsdienst betreut. Nähere Informationen zur Identität der Verletzten gab die Feuerwehr zunächst nicht bekannt. Berlin Feuerwehreinsatz Brummi-Fahrer noch im Führerhaus! Feuerteufel zündet Lastwagen an Aus bislang noch ungeklärten Gründen brach ein Brand in einer Wohnung im Erdgeschoss einer Wohnanlage für Senioren in der Ackerstraße aus. Die Brandbekämpfer retteten die Menschen über mehrere tragbare Leitern und eine Drehleiter. Insgesamt waren 60 Einsatzkräfte vor Ort. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Titelfoto: Twitter/Berliner Feuerwehr