Unwetter über Berlin ohne große Schäden: Blitz schlägt in Einfamilienhaus ein

Berlin - Das groß angekündigte Unwetter ist ohne größere Schäden über die Hauptstadt hinweggezogen: Am späten Donnerstagabend hatte die Berliner Feuerwehr den "Ausnahmezustand Wetter" ausgerufen.

Im Ortsteil Kaulsdorf hat ein Blitz in ein Einfamilienhaus eingeschlagen und den Dachstuhl in Brand gesetzt. © Dominik Totaro

Der Alarmzustand galt ab 22.54 Uhr, wie die Behörde bei Twitter mitteilte. Zu diesem Zweck wurden sechs zusätzliche Freiwillige Feuerwehren mit rund 50 Einsatzkräften sowie vier Erkunder zusätzlich in den Dienst gestellt.

Letztendlich verliefen die Gewitter jedoch glimpflich, denn die Brandbekämpfer mussten "nur" zu insgesamt 36 wetterbedingten Einsätzen ausrücken und konnten den Ausnahmezustand gegen 1.10 Uhr wieder beenden.

Nichtsdestotrotz gab es örtlich schwere Schäden. In Marzahn-Hellersdorf schlug beispielsweise gegen 23.25 Uhr ein Blitz in das Dach eines Einfamilienhauses im Hornsteiner Weg ein. Die Feuerwehr war mit 36 Einsatzkräften in Kaulsdorf vor Ort und löschte den Brand des Dachstuhls. Verletzt wurde niemand.

Wie ein Feuerwehrsprecher sagte, gab es die meisten Einsätze aufgrund von Wasserschäden durch örtlichen Starkregen und abgeknickte Bäume.