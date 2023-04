Wohnungsbrand in Berlin-Köpenick: Feuerwehr findet leblose Person

Berlin - Bei einem Wohnungsbrand in Berlin-Köpenick ist am Dienstagvormittag ein Mensch ums Leben gekommen.

Die Feuerwehr hat am Dienstag bei Löscharbeiten in Berlin-Köpenick eine leblose Person entdeckt. (Symbolfoto) © Fabian Sommer/dpa

Wie die Feuerwehr am Mittag bei Twitter mitteilte, wurden die Einsatzkräfte gegen 10.30 Uhr zu einem Wohnungsbrand in der Straße Am Bahndamm gerufen.

In einer Wohnung in der dritten Etage eines fünfgeschossigen Mietshauses brannten demnach Einrichtungsgegenstände.

Die Brandbekämpfer waren zwar in der Lage, die Flammen zügig zu löschen, dennoch konnten sie eine Person nur noch leblos bergen.