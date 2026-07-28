Flugzeugabsturz in Wohnhaus: Chef von Landeswasserverband unter den Todesopfern

Von Wilhelm Pischke Ganderkesee/Potsdam - Bei dem Absturz eines Kleinflugzeugs in ein Einfamilienhaus in Ganderkesee bei Bremen ist der Geschäftsführer des Brandenburger Landeswasserverbandstags, Turgut Pencereci, gestorben. Das bestätigte der Dachverband der Wasserversorger auf Anfrage.

Das Leichtflugzeug mit Turgut Pencereci (†65) und seinem 77-jährigen Begleiter an Bord stürzte in ein Wohnhaus. © Jörn Hüneke/dpa

Der 65-jährige Pencereci war gemeinsam mit einem 77-jährigen Mann bei dem Absturz verunglückt. Zunächst hatte die "Märkische Allgemeine" berichtet.

Der Unfall ereignete sich bereits am Samstag. Stundenlang hatten Einsatzkräfte nach dem vermissten zweiten Insassen gesucht. Die Maschine soll kurz vor dem Absturz in Bremen gestartet sein, dann verlor sie in einer Wohnsiedlung in Ganderkesee an Höhe. Unklar ist weiterhin die Ursache des Unglücks.

Nun sollen die elektronischen Daten der Maschine untersucht werden. Fachleute hätten in den vergangenen Tagen die Unfallstelle genau untersucht und zahlreiche Instrumente unter anderem aus dem Cockpit gesichert, sagte ein Sprecher der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung in Braunschweig.