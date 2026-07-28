Flugzeugabsturz in Wohnhaus: Chef von Landeswasserverband unter den Todesopfern
Von Wilhelm Pischke
Ganderkesee/Potsdam - Bei dem Absturz eines Kleinflugzeugs in ein Einfamilienhaus in Ganderkesee bei Bremen ist der Geschäftsführer des Brandenburger Landeswasserverbandstags, Turgut Pencereci, gestorben. Das bestätigte der Dachverband der Wasserversorger auf Anfrage.
Der 65-jährige Pencereci war gemeinsam mit einem 77-jährigen Mann bei dem Absturz verunglückt. Zunächst hatte die "Märkische Allgemeine" berichtet.
Der Unfall ereignete sich bereits am Samstag. Stundenlang hatten Einsatzkräfte nach dem vermissten zweiten Insassen gesucht. Die Maschine soll kurz vor dem Absturz in Bremen gestartet sein, dann verlor sie in einer Wohnsiedlung in Ganderkesee an Höhe. Unklar ist weiterhin die Ursache des Unglücks.
Nun sollen die elektronischen Daten der Maschine untersucht werden. Fachleute hätten in den vergangenen Tagen die Unfallstelle genau untersucht und zahlreiche Instrumente unter anderem aus dem Cockpit gesichert, sagte ein Sprecher der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung in Braunschweig.
Nach Angaben der Bundesstelle werde es voraussichtlich rund acht Wochen dauern, bis ein erster Zwischenbericht vorliegt. In etwa einem Jahr soll dann der Abschlussbericht vorliegen.
Titelfoto: Jörn Hüneke/dpa