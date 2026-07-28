Tödliche Ostsee-Bakterien: Berliner stirbt nach Vibrionen-Infektion

Von Christopher Hirsch Berlin/Rostock - Die Berliner Gesundheitsämter melden einen Todesfall nach einer Vibrionen-Infektion. Insgesamt wurden in diesem Jahr bereits drei Fälle der gefährlichen Bakterien-Infektionen registriert.

Die Bakterien, kommen in Küstengewässern mit Salzgehalt zwischen 0,5 und 2,5 Prozent vor. (Symbolfoto) © Stefan Sauer/dpa/dpa-tmn

Davon haben sich den Angaben zufolge zwei Erkrankungen vermutlich durch Wund- oder Hautkontakt mit Meer- beziehungsweise Brackwasser in Mecklenburg-Vorpommern entwickelt, berichtete zunächst die B.Z.

"Bei allen drei Betroffenen lag demnach eine Wundinfektion vor, die sich in zwei Fällen zu einem septischen Krankheitsbild entwickelt habe, in einem Fall mit tödlichem Verlauf", heißt es in dem epidemiologischen Wochenbericht des Landesamtes für Gesundheit (Lageso).

Alle Betroffenen seien über 75 Jahre alt und zählten somit zur Risikogruppe. Dazu zählten insbesondere ältere und immungeschwächte Menschen und Menschen mit Vorerkrankungen, etwa Diabetes, Leber- oder schweren Herzerkrankungen.

Gefährdet sind vor allem Menschen mit offenen Wunden.